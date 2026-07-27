Presidenta electa y secretario general de la OEA dialogaron sobre desafíos en la región

Andina/Cortesía

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El fortalecimiento de la cooperación regional, la institucionalidad democrática y los desafíos comunes de la región, fueron los temas que se abordaron durante el encuentro entre la presidenta electa Keiko Fujimori y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Radmin.

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del arribo de las delegaciones internacionales que estarán presentes en la Transmisión de Mando Supremo que mañana se desarrollará en nuestro país.

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"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de la cooperación regional, la institucionalidad democrática y los desafíos comunes de la región", informó la Oficina de la Presidenta Electa en la plataforma X.

Labor conjunta

Tras la difusión de este encuentro, el secretario general de la OEA expresó que espera trabajar de manera estrecha con el Gobierno peruano entrante, para promover la democracia, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.

"Gracias, presidenta electa KeikoFujimori por este intercambio constructivo. Espero trabajar estrechamente con Perú para promover la democracia, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. La OEA mantiene su compromiso de apoyar al pueblo del Perú y a nuestro Hemisferio", afirmó Albert R. Ramdin, también en su cuenta de X.

Como parte de los encuentros con las delegaciones extranjeras, la próxima primera mandataria del país también se reunió hoy con el rey de España, Felipe VI; las delegaciones de la República Popular China, de Japón y la República de Corea.

El monarca español y las representaciones internacionales forman parte de las delegaciones de diversos países de la región y del mundo que estarán presenten en la asunción del mando presidencial por parte de Keiko Fujimori Higuchi.

(FIN) HTC/FHG