Presidenta Fujimori celebra visita del papa: “Lo esperamos con los corazones abiertos”

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori visita planta embotelladora de reconocida empresa en Pucusana - Andina/Prensa Presidencia

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori recibió con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre e indicó que es “una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos”.

En un mensaje difundido por sus redes sociales, expresó quela llegada del sumo pontíficeserá“un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país”.

“Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”,manifestó.

Previamente, la jefa de Estado se reunió con el canciller Carlos Espápara coordinar las acciones del Ejecutivo con motivo de la llegada del máximo líder de la Iglesia Católica.