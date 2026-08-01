Presidenta Fujimori: combate contra el narcotráfico y criminalidad seguirá con firmeza

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, indicó que el combate contra los flagelos del narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada, seguirá con firmeza, por lo que pidió la ayuda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para cumplir con este objetivo y proteger a la ciudadanía.

Durante su visita a la base de Pichari, sede del Comando Especial del Vraem, manifestó que ella llegó para expresar personalmente su agradecimiento a los efectivos de las fuerzas del orden por su sacrificada labor diaria.

“Hoy que el país tiene el flagelo del narcotráfico los convoco a seguir con esa firmeza, pero también les pido que nos ayuden a enfrentar otros males, a la criminalidad organizada y sicariato que hoy hacen que nuestro pueblo esté con miedo”, sostuvo.

En tal sentido, la mandataria dijo que se encuentra muy orgullosa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y agregó estar convencida que cuando las instituciones trabajan juntas entonces los delincuentes retrocederán.

La mandataria también expresó su agradecimiento a los efectivos que participaron en la operación contraterrorista"Quiñones", ejecutada en la jurisdicción del Comando Especial Vraem.

“En nombre de nuestro país vengo a expresarle mi agradecimiento eterno, el orgullo que siento de la labor valiente que ustedes realizan de no tener miedo a enfrentar al narcoterrorismo y tener este espíritu de lucha. Mantengan su moral bien alta y el amor por la patria intacta”, sostuvo.

La mandataria también saludó a la tripulación del helicóptero que fue atacado en esta operación contraterrorista. Precisamente, la aeronave recibió diversos impactos de proyectil de arma de fuego, pero los efectivos de las fuerzas del orden pudieron regresar a pesar de los daños.

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