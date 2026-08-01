Presidenta Fujimori convoca a FF. AA. y PNP a defender la patria y servir a la ciudadanía

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, convocó a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a trabajar en conjunto contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, para proteger siempre a los ciudadanos en el territorio nacional.

Durante su visita de inspección a la base Valle Esmeralda en la zona de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Marañón (Vraem), la mandataria destacóla sacrificada labor de los miembros de las fuerzas del orden,que incluso arriesgan sus vidas para defender al país.

“Los convoco como lo he hecho en el mensaje a la Nación, a trabajar juntos las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional del Perú, pero también con una visión de cercanía con la población, con una política del soldado amigo”,indicó.

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