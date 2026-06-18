Presidenta de la JNJ: el 2 de julio se conocerá a titular de la ONPE

Andina/Ricardo Cuba

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, aseguró que, conforme al cronograma establecido, el 2 de julio se conocerá al ganador o ganadora del concurso público para la selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Indicó que ya se han evaluado los planes de trabajo de los dos postulantes que siguen en carrera y también se han publicado las calificaciones de los mismos.

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"Ahora lo que continúa es la entrevista, para el día 2 (de julio) ya debemos tener un ganador o ganadora", manifestó en Tv Perú.

También sostuvo que el nuevo jefe o jefa de la ONPE debe tener un verdadero liderazgo y conocimiento de la institución por dentro.

"Debe saber aplicar las competencias, capacidades y habilidades para poder gestionar y, ante una crisis como la acontecida, saber dar las respuestas oportunas, no solamente ante las instancias superiores, porque es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe fiscalizarlo, sino también ante la población porque el derecho al voto es sagrado", expresó.

Asimismo, señaló que cada etapa de este proceso de selección se viene realizando con "absoluta transparencia" y, como muestra de ello, señaló que el examen de conocimiento contó con la participación del fiscal de prevención del delito y de un notario público, quienes estuvieron presentes durante todo el examen.

Conforme a las bases del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE, la publicación del cuadro de méritos y de los resultados de la votación se efectuará el 02 de julio de este año, mientras que la juramentación deberá realizarse el 03 de julio.244 nuevos jueces y fiscales

Por otro lado, la presidenta de la JNJ destacó la importancia de la juramentación de 244 magistrados, entre jueces y fiscales, quienes se incorporarán al Poder Judicial y al Ministerio Público.

"El día de hoy hemos logrado juramentar, proclamar y nombrar a 244 magistrados, lo que va a significar reducir la provisionalidad en nuestro país. Aún falta mucho, pero estamos avanzando, se trata de 72 magistrados y 172 fiscales", afirmó María Teresa Cabrera.

Aseguró que con estos nombramientos se fortalecen las instituciones, en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía, en vista que contar con magistrados titulares brinda "una seguridad jurídica" y "se fortalece y se genera predictibilidad en las resoluciones judiciales".

"Los nombramientos de magistrados, tanto jueces como fiscales, obedece a que, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, nos digan que hay tales plazas que están presupuestadas. Y solamente así podemos convocar a los respectivos concursos públicos de mérito", anotó.

(FIN) HTC/FHG