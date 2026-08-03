Presidenta Keiko Fujimori: Actuaremos de forma articulada para mitigar impactos de El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Tras finalizar su jornada de trabajo en la región Piura, la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, afirmó que el Gobierno articulará esfuerzos con las autoridades regionales para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño y proteger la vida de la población, las ciudades y la actividad agrícola.

"Hoy nos encontramos en Piura y lo que hemos querido, con los ministros de Defensa y de Agricultura, es empezar todo el trabajo de descolmatación en lo que va a ser la costa de nuestro país”, señaló en rueda de prensa desde el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico de Piura.

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Explicó que las primeras intervenciones se iniciarán en Piura por tratarse de la región más golpeada por este fenómeno climático. En ese marco, informó que se han identificado 60 puntos críticos que requieren labores simultáneas y una respuesta inmediata de los distintos niveles de gobierno.

“Como ustedes han podido constatar en estos ríos, el trabajo empieza tarde. Lamentablemente, el gobierno que culminó no ha hecho nada. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar que se va a trabajar en coordinación con el Ministerio de Defensa, que cuenta con maquinaria; el Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua, que también tiene maquinaria; y el Gobierno Regional de Piura”, manifestó.

Plan de seguridad ciudadana

Seguidamente, la jefa de Estado declaró que el plan de seguridad ciudadana será presentado en las próximas semanas y contemplará el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el orden en el país.

“Lo primero que he querido es darles mi respaldo y decirles que vamos a modernizar nuestras comisarías. Lo que hemos anunciado desde la campaña es que, para recuperar el orden, trabajen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, expresó.

Recordó que, durante su jornada en Piura, realizó una visita inopinada a una comisaría del distrito Veintiséis de Octubre, donde constató las condiciones en las que presta servicio el personal policial, así como la falta de equipos y el deterioro de sus instalaciones.

Facultades legislativas

En otro momento, informó que el proyecto de ley para solicitar facultades legislativas al Congreso sería presentado la próxima semana, luego de culminar la designación de los viceministros que participarán en la sustentación de la propuesta.

“Ha habido retrasos en los nombramientos de algunos viceministros y algunas trabas prácticas que estoy segura de que se resolverán en las próximas horas o días. Superado esto, y con los nuevos viceministros, se sustentará todo el proyecto de ley”, indicó.

Finalmente, precisó que la solicitud de facultades tendrá como prioridades recuperar el orden, preparar al país frente al Fenómeno El Niño y eliminar obstáculos burocráticos que dificultan la atención de las emergencias y la modernización del Estado.

(FIN) NDP/HTC/JCR