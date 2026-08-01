Presidenta Keiko Fujimori afirma que se convocará a Fuerzas Armadas para enfrentar El Niño

Andina/Presidenta De La República, Keiko

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidente de la república Keiko Fujimori anunció esta tarde que las Fuerzas Armadas serán convocadas no solo para enfrentar la criminalidad, sino también para dar respuesta a los efectos del fenómeno El Niño.

En Cusco, y tras concluir su visita a las bases militares que enfrentar al narcoterrorismo en diversas zonas de esta región, la jefa de Estado recordó el papel preponderante que tuvieron las fuerzas del orden para derrotar al terrorismo, así como enfrentar la pandemia de Covid-19.

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"Nuestras Fuerzas Armadas participan siempre en los momentos decisivos de nuestra patria. Ellos nos ayudaron cada vez que ha habido algún problema, no solamente para vencer el terrorismo, recordemos en la época del Covid y durante el fenómeno del Niño. Es por eso que en estos dos temas de urgencia que he señalado, que es recuperar el orden y la paz, serán convocados, así como también para enfrentar el fenómeno del Niño", expresó.

Asimismo, recordó que durante la campaña electoral y en su mensaje a la nación, indicó que, de manera temporal, nuestras Fuerzas Armadas serán convocadas para luchar contra la criminalidad organizada.

"En la parte de prevención y de cara a la emergencia solicitaremos a las Fuerzas Armadas que también estén al lado nuestro y al lado de la población, porque si algo saben hacer las Fuerzas Armadas es dar paz, dar tranquilidad y dar confianza", aseveró.

En ese sentido, explicó que su visita al Vraen realizada hoy tuvo por finalidad agradecer a los efectivos militares que participaron en la Operación "Quiñones", un acción dirigida a luchar contra el narcoterrorismo y en la cual resultó herido un agente militar, de quien dijo se recupera satisfactoriamente. "Así es que he querido que nuestras Fuerzas Armadas sepan que cuentan con el respaldo de nuestro gobierno y que mantengan siempre la moral bien en alto", manifestó la primera mandataria.

En otro momento, Keiko Fujimori, lamentó profundamente el accidente aéreo ocurrido en Nazca en la que perdieron la vida 13 personas, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.

"El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el Canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", dijo, al tiempo de señalar que se viene evaluando la suspensión temporal del aeropuerto de Nazca, aunque primero esperarán que concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes entreguen su informe.

Escudo de las Américas

Por otro lado, y consultado sobre el interés del Perú, expresado por el Canciller Carlos Espá, de participar en el sistema de defensa regional denominado "Escudo de las Amèricas", la presidenta de la república confirmó este interés de nuestro país.

"Tengo también que informar que hace dos días tuve la oportunidad de conversar con el Secretario de Estado (de Estados Unidos); me llamó para felicitar la juramentación y el inicio del nuevo gobierno. En esta conversación también le transmití el interés de parte de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas", expresó.

Afirmó que el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de los países de la región que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información considerando que este tipo de flagelos no se fijan en las fronteras, sino, por el contrario, invaden los continentes.

"Es por eso que al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar, y creo que a los países que ya forman parte también les van a interesar que el Perú pueda formar parte y contribuir con información", sostuvo.

(FIN) HTC/