Presidenta Keiko Fujimori anuncia S/ 140 millones para trabajos de descolmatación en Piura

Andina/Difusión

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció hoy una inversión de 140 millones de soles para financiar los trabajos de descolmatación en la región Piura, frente a la llegada del fenómeno El Niño.

Dicho presupuesto, explicó la jefa de Estado, permitirácontratar operarios, adquirir combustible y ejecutar intervenciones en 60 puntos críticos, con el objetivo de concluir las labores en un plazo máximo de cuatro meses.

Asimismo, la mandataria señaló que la prioridad, ante la llegada de El Niño, es proteger la vida de la población, en especial de niños y adultos mayores, y cuidar la agricultura.

Tras remarcar que se“pisará el acelerador”para agilizar los trabajos, la jefa de Estado indicó quevisitará constantemente la región Piura, a fin de supervisar el avance en la limpieza de cauces y otras intervenciones.

Además, pidió a los vecinos ayudar en la supervisión de la ejecución de acciones. De igual forma,llamó a la participación del sector privado para sumarse a los esfuerzos en la preparación para reducir el impacto de El Niño.

En otro momento, mencionó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, se está disponiendo de refugios y almacenes, y se está solicitando apoyo a otros países para contar con más carpas, motobombas, alimentos y agua, y estar mejor preparados.

Además, indicó que dará instrucciones para que el Ministerio de Salud inicie la vacunación contra el dengue.“Tenemos que trabajar en equipo”,puntualizó.

La jornada de trabajo en Piura contempló la verificación de la situación de los ríos Chira y Piura, y la visita a los sectores Potreritos, Limonal y Los Ejidos, donde se llevan a cabo labores de limpieza y descolmatación.

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