Presidenta Keiko Fujimori anuncia que Coca Cola invertirá mil millones de dólares en Perú

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori encabezó su primer cambio de guardia en Palacio de Gobierno - Andina/Keiko Fujimori Visitará Tumba De Su Padre

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció una inversión de mil millones de dólares en el país durante los próximos años, por parte de la reconocida empresa emnbotelladora Arca Continental Lindley (Coca Cola).

Este anuncio lo formuló luego de reunirse con los directivos de la referida empresa transnacional y recorrer la planta embotelladora que posee dicha compañía en Pucusana.

La Jefa de Estado también anunció que dicha empresainvertirá 90 millones de dólares mediante el mecanismo "Obras por impuestos"y, para hacer frente al fenómenoEl Niño, donará dos millones de litros de agua y 150 mil mantaspara las poblaciones que sufrirán el impacto de este fenómeno climático en los próximos meses.

(Noticia en desarrollo)

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