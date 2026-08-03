Presidenta Keiko Fujimori apela al análisis objetivo de bancadas en pedido de facultades

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi dijo hoy que apela a la buena voluntad y al análisis objetivo de los diferentes grupos políticos en el Congreso en lo que respecta al pedido de facultades que formulará el Ejecutivo en temas como el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana.

Desde Piura, donde supervisó las acciones frente al fenómeno El Niño,

la mandataria aseguró que la próxima semana se presentaría al Parlamento el proyecto de ley de delegación de facultades

(Noticia en desarrollo).

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