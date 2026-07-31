Presidenta Keiko Fujimori arriba a Junín para supervisar atención a damnificados por sismo

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori reafirmó que ningún derecho laboral será recortado - Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, arribó esta mañana a la región Junín para supervisar las acciones que se llevan a cabo para la atención de las personas que resultaron afectadas por los sismos en esta parte del país.

Lee también: [ Tribunal Constitucional ratifica nulidad de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón]

La jefa del Estado llegó acompañada de los ministros de Vivienda, Mauricio Arnillas; de Defensa, Rafael Belaunde y de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli.

Como se recuerda, la jefa de Estado manifestó que una de sus primeras acciones tras asumir el cargo sería ir hasta dicha región para liderar estas acciones.

Los mayores daños por estossismos,ocurridos el pasado mes de julio, se registraron en la provincia deChupaca,principalmente en el distrito de

Chongos Bajo.

Esta y otras localidades fueron declaradas en emergencia por el Poder Ejecutivo, a fin de llevar a cabo las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan.