Presidenta Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar limpieza y descolmatación de ríos

Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó esta mañana a la región Piura, donde supervisará las labores de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño.

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Marco Vinelli.

Los trabajos en las cuencas de losríos Chira y Piurase realizan como parte de las acciones de

prevención frente al Fenómeno El Niño.

Más temprano, lapresidenta Keiko Fujimorirecibió en la Base Aérea del Callao a un grupo de diez connacionales que fueronrepatriados desde Venezueladebido al terremoto que afectó a dicho país, a pedido expreso de ellos.