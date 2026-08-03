Presidenta Keiko Fujimori arriba a Piura para supervisar limpieza y descolmatación de ríos

Andina/Prensa Presidencia
Lima 3 Ago. (ANDINA) -
La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó esta mañana a la región Piura, donde supervisará las labores de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno de El Niño.
Lee también: [ Canciller Espá anuncia que continuará expulsión de delincuentes de alta peligrosidad]Acompañan a la jefa de Estado los ministros de Defensa,Rafael Belaunde; y de Desarrollo Agrario y Riego,
Marco Vinelli.
Los trabajos en las cuencas de losríos Chira y Piurase realizan como parte de las acciones de
prevención frente al Fenómeno El Niño.
Más temprano, lapresidenta Keiko Fujimorirecibió en la Base Aérea del Callao a un grupo de diez connacionales que fueronrepatriados desde Venezueladebido al terremoto que afectó a dicho país, a pedido expreso de ellos.