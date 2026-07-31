Presidenta Keiko Fujimori arribó a la zona más afectada por el sismo en Junín

Andina/Foto: Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

La jefa del Estado es recibida por el gobernador regional de Junín,Zósimo Cárdenas;el alcalde de Chupaca,Luis Alberto Bastidas Vásquez; el alcalde de Chongos Bajos,Timoteo Munive,y pobladores de la zona.

En declaraciones a la prensa, la mandataria se dirigió a los damnificados para dejar en claro que el Gobierno estará presente y apoyando en todo el proceso de reconstrucción.

"No están solos. Vamos a hacer una convocatoria también al sector privado. Porque acá todos tenemos que poner el hombro", afirmó.

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Los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, acompañan a la jefa del Estado.

Visita albergues

Como parte de su agenda, la presidenta de la Repúblicarecorrió el albergue temporal de Chupuro, donde supervisa la atención brindada a las familias afectadas por el sismo y la acciones desarrolladas para garantizar su bienestar.

La visita a Junín es la primera que lleva a cabo Fujimori Higuchi como presidenta constitucional de la República.

Se debe recordar que el pasado 18 de julio, a las 21:24 horas, se registró un sismo de magnitud 5.1, cuyoepicentro se ubicó a siete kilómetros al sur de Chupaca, en el distrito de Chongos Bajo, a una profundidad de 24 kilómetros.Tras ello, el Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo para declarar estado de emergencia por 60 días en los cinco distritos del departamento de Junín que resultaron afectados.

(FIN) RMCHGRM

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