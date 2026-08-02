Presidenta Keiko Fujimori brindará conferencia de prensa

Perú.- Poder Ejecutivo oficializa nombramiento del Gabinete Ministerial presidido por Galarreta - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, ofrecerá esta tarde declaraciones a los medios de comunicación, informó Palacio de Gobierno.

En estos momentos, el ministro de Transportes y Comunicaciones,Rafael Rey,declara a los periodistas presentes acerca de las acciones adoptadas por su sector tras el accidente aéreo ocurrido en Nasca, el cual dejó 13 víctimas mortales.

Más temprano, la presidentaKeiko Fujimori encabezó la ceremonia de Cambio de Guardiaen el Patio de Honor de Palacio, acompañada del titular del MTC.

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Cabe señalar que el ministro de Comercio Exterior y Turismo,Rogers Valencia,estuvo esta mañana en Ica, para conocer de cerca la situación tras el siniestro de la aeronave perteneciente a la empresa Aerodiana, que se disponía a realizar un sobrevuelo turístico sobre las

Líneas de Nasca.