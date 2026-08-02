Presidenta Keiko Fujimori brindará conferencia de prensa junto a ministros

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori llega a la zona más afectada por el sismo en Junín - Andina/Prensa Presidencia

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, ofrecerá esta tarde declaraciones a los medios de comunicación, acompañada de los titulares de diferentes carteras ministeriales.

La actividad está prevista a las12:30 horasen Palacio de Gobierno.

De acuerdo con lo informado a los medios, en la conferencia de prensa estarán los titulares de Transportes y Comunicaciones,Rafael Rey; y de Comercio Exterior y Turismo,

Rogers Valencia.

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Previamente, la presidentaKeiko Fujimoriencabezó la ceremonia de Cambio de Guardia en el Patio de Honor de Palacio, acompañada de Rey Rey.

Cabe señalar también que el ministro Valencia estuvo esta mañana en Ica, para conocer de cerca la situación tras el accidente aéreo ocurrido en la víspera en Nasca, que dejó 13 víctimas mortales.