Presidenta Keiko Fujimori encabezó su primer cambio de guardia en Palacio de Gobierno

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori visitará la tumba de su padre junto a exmandatario Jamil Mahuad - Andina/Keiko Fujimori Visitará Tumba De Su Padre

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, encabezó este domingo su primer cambio de guardia en Palacio de Gobierno, en una ceremonia realizada en el Patio de Honor y que marcó su primera participación en esta actividad protocolar desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio.

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La jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, durante la ceremonia.

El acto estuvo a cargo de la compañía histórica de navío "Juan Fanning" de la Marina de Guerra, unidad de infantería que participa tradicionalmente en el cambio de guardia.

Agenda oficial

Desde su juramentación, la mandataria cumplió una serie de actividades oficiales programadas para el 29 y 30 de julio. Posteriormente, el 31 de julio viajó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca (Junín), una de las zonas más afectadas por el sismo del 18 de julio, donde supervisó la situación de los damnificados.

Al día siguiente, el 1 de agosto, la presidenta se trasladó al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde visitó las bases militares y policiales ubicadas en esa zona.

Tras la ceremonia del cambio de guardia, el área de comunicaciones de Palacio de Gobierno informó que la presidenta Keiko Fujimori ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación este domingo, establecido para las 12:30 horas.

La actividad contará con la participación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.