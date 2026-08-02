Presidenta Keiko Fujimori: las FF. AA. estarán en las calles y en el sistema de transporte

Perú.- Primer Consejo de Ministros acuerda medidas para fortalecer seguridad ciudadana y economía - Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, anunció esta tarde que en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transportes, como parte de las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, refirió.

La mandataria realizó esta tarde una transmisión por la red social TikTok para comentar la agenda que desarrolló desde un día antes de jurar en el cargo de presidenta de la república.

(Noticia en desarrollo).

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