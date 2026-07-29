Presidenta Keiko Fujimori fue reconocida jefa suprema de FF. AA. y PNP

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, fue reconocida oficialmente jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Acompañaron a la mandataria los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.Durante la ceremonia se dio lectura a los artículos 118 y 167 de la Constitución, que establece la condición del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, referido al sistema de defensa nacional.

Acto seguido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, tras el reconocimiento procedió a la entrega del bastón de mando a la gobernante, símbolo de autoridad y conducción suprema sobre las fuerzas encargadas de la defensa y el orden interno.

"Le hago entrega del bastón de mando, símbolo de la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó.

La mandataria señaló recibir dicho símbolo con profunda gratitud y mucho orgullo.

Como parte del protocolo, se presentaron ante la mandataria el comandante general del Ejército, general EPOswaldo Calle Talledo; el comandante general de la Fuerza Aérea, general de AireMario Contreras León Carty; el comandante general de la Marina de Guerra, almiranteJavier Bravo de Rueda Delgado, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNPÓscar Manuel Arriola Delgado.

La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno.

Se tiene previsto que la jefa del Estado se traslade ahora a la avenida Brasil, para liderar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.