Presidenta Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, es reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Acompañaron a la mandataria los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.Durante la ceremonia se dio lectura a los artículos 167° de la Constitución, referidos a la seguridad y defensa nacional, y al 118°, que establece la condición del presidente de la república como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Acto seguido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, realizó el reconocimiento y procedeció a la entrega del Bastón de Mando a la mandataria, símbolo de autoridad y conducción suprema sobre las fuerzas encargadas de la defensa y el orden interno.

"Le hago entrega del Bastón de Mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como Jefa Suprema de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó.

La mandataria señaló que recibe dicho símbolo con profunda gratuitud y muchisímo orgullo.

Como parte del protocolo, se presentaron ante la mandataria el comandante general del Ejército, general EPOswaldo Calle Talledo; el comandante general de la Fuerza Aérea, general de AireMario Contreras León Carty; el comandante general de la Marina de Guerra, almiranteJavier Bravo de Rueda Delgado, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNPÓscar Manuel Arriola Delgado.

La ceremonia se desarrolló en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Se tiene previsto que la jefa de Estado se traslade ahora a la avenida Brasil, para liderar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.