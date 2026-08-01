Presidenta Keiko Fujimori lamenta pérdida de vidas en accidente aéreo ocurrido en Nasca

Andina/La Presidenta De La República, Keiko

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi lamentó la pérdida de vidas en el accidente aéreo ocurrido hoy en Nasca, región Ica, y dijo estar a la espera del avance de las investigaciones.

Desde Mazamari, en la región Cusco, explicó a la prensa que el ministro de Transportes, Rafael Rey, está viendo el tema, así como el canciller Carlos Espá, quien realiza coordinaciones con los consulados, debido a que hay extranjeros entre las víctimas.

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“Se está evaluando la suspensión del aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes den su informe”, puntualizó la mandataria.

La jefa de Estado brindó estos alcances tras una visita de trabajo en el Vraem, durante la cual llegó a diferentes bases militares que luchan contra el narcoterrorismo y expresó su respaldo y agradecimiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a cargo de esta tarea.

“Hemos querido venir personalmente para reconocer y premiar a los miembros del comando conjunto Vraem que han participado de la operación Quiñones que abatió a un narcoterrorista”, enfatizó.

Por otro lado, la mandataria señaló que el Perú tiene interés de formar parte del Escudo de las Américas, a fin de unir esfuerzos para enfrentar a la criminalidad organizada, al narcotráfico y compartir información.

Asimismo, dijo que, de manera temporal, las Fuerzas Armadas serán convocadas para la lucha contra la criminalidad organizada. “En estos dos temas de urgencia, como recuperar el orden y la paz serán convocados, así también en la prevención del fenómeno El Niño, solicitaremos que estén al lado nuestro y de la población”, añadió.

La presidenta Fujimori realizó la visita de trabajo al Vraem junto al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

(FIN) NDP/HTC