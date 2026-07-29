Presidenta Keiko Fujimori lidera primera sesión del Consejo de Ministros

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república Keiko Fujimori lideró la primera sesión del Consejo de Ministros de su gestión gubernamental, en Palacio de Gobierno.

Esta reunión con el Gabinete Ministerial que encabeza Luis Galarreta, se desarrolló previo a su participación en laGran Parada yDesfile Cívico Militar 2026.

"Iniciamos las acciones para atender las principales prioridades del país, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Un Gobierno que trabaja por el orden, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos", refiere una publicación de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

En esta primera sesión del Consejo de Ministrosparticiparon todos los titulares de sector.

Como se recuerda, el propio titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había adelantado que la primera sesión del gabinete se realizaría el día de hoy.

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