Presidenta Keiko Fujimori lideró Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, lideró la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se realiza en la avenida Brasil, en el marco de las celebraciones por Fiesta Patrias.

A su llegada, la jefa del Estado fue recibida con una gran ovación de los asistentes, quienes le expresaron muestras de afecto y respaldo durante su ingreso a la tribuna de honor.

La acompañan en esta ceremonia el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y miembros del Gabinete Ministerial. También participan altos mandos militares y autoridades nacionales.

En el estrado se encuentran presentes el presidente del Senado, Miguel Torres; la presidenta del Poder Judicial Janet Tello; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, entre otras altas autoridades.

En el desfile militar de hoy desfiló por la tribuna de honor el general PNP en situación de retiro y hoy senador Marco Miyashiro, encabezando el grupo GEIN.

De igual manera, el general del Ejército César Astudillo, hoy ministro del Interior, desfiló como parte del agrupamiento de rescate en la operación Chavín de Huántar.

Precisamente, la mandataria inició sus actividades hoy participando en la ceremonia donde fue reconocida oficialmentejefa suprema de las Fuerzas Armadasy de la Policía Nacional del Perú.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militares uno de los espectáculos patrios más esperados cada año y con el que se cierran los festejos por el aniversario de nuestra Independencia.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la participación de unas 3,000 personas, entre personal de las Fuerzas Armadas, Policía e instituciones invitadas.

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