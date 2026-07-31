Presidenta Keiko Fujimori llega a la zona más afectada por el sismo en Junín

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

La jefa de Estado es recibida por el gobernador regional de Junín,Zósimo Cárdenas;el alcalde de Chupaca,Luis Alberto Bastidas Vásquez; el alcalde de Chongos Bajos,Timoteo Munivey pobladores de la zona.

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