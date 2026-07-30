Presidenta Keiko Fujimori participa en Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, participa en la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, como parte de las actividades por las Fiestas Patrias en el mes de julio.

Asisten también el presidente del Consejo de Ministros,Luis Galarreta, el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres y miembros del Gabinete Ministerial. Se encuentran además representantes de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú.

De igual manera, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, senadores y diputados, alcaldes de diversas zonas del país, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, así como los pastores y líderes evangélicos, entre otros.

Esta actividad se realiza en el local de la Misión Carismática Internacional en el distrito de Lince.

Precisamente, laCeremonia de Acción de Gracias por el Perú, que organizan las iglesias evangélicas del país, forma parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias, por disposición del Decreto Supremo Nº 030-2018-PCM.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });