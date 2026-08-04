Perú.- Presidenta Keiko Fujimori participa en ceremonia por el Día del Juez y la Jueza

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori encabezó su primer cambio de guardia en Palacio de Gobierno - Andina/Keiko Fujimori Visitará Tumba De Su Padre

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participa en sesión solemne por el Día del Juez y la Jueza en el Palacio de Justicia.

A su llegada, la jefa de Estado recibió los honores correspondiente a su alta investidura, tras lo cual fue recibida por la titular del Poder Judicial Janet Tello.

La ceremonia, quese desarrolla en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia, tiene como propósito reconocer el trabajo diario de los magistrados y magistradas en la protección de los derechos fundamentales, la paz social y el estado de derecho.

A la actividadasisten las máximas autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados, Miguel Torres, y Oscar Reto, respectivamente.

El Decreto Ley N.° 18918 de 1971 estableció el 4 de agosto como Día del Juezy dispuso la realización anual de actividades destinadas a destacar la labor de quienes contribuyen a la administración de justicia.

En el 2020, ante una propuesta de Tello Gilardi, entonces presidenta de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema aprobó que la ceremonia central se denomine el Día del Juez y la Jueza.

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