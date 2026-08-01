Presidenta Keiko Fujimori realiza visita a bases militares y policiales del Vraem

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó a la región Junín en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) donde desarrollará una agenda para escuchar y atender las principales demandas de la población, además de realizar una visita a las bases militares y policiales de la zona.

La mandataria, también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

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