Presidenta Keiko Fujimori recibió el saludo de misiones diplomáticas y altas autoridades

Andina/Ricardo Cuba

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república Keiko Fujimori Higuchi, recibió el saludo de diversas autoridades y delegaciones diplomáticas, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias que se celebran este 28 de julio.

Dicho acto se llevó a cabo en el Salón Dorado de la sede de Palacio de Gobierno, la acompaña el presidente del Consejo de Ministros,Luis Galarreta; el segundo vicepresidente de la República y presidente del Senado, Miguel Torres y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

En esta actividad la mandatariarecibe el saludo de los jefes de las misiones especiales deDinamarca, Noruega, Rumanía, Letonia, Ucrania, Panamá, Bahamas, Arabia Saudita, Tailandia, Costa Rica, entre otros.

También expresaron sus saludos el jefe de la misión especial de la Unión Europea y el jefe de la misión especial de Suiza.

De igual manera, lo hizoel defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el alcalde de Lima,Renzo Reggiardo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola;además de senadores y diputados.

Keiko Sofía Fujimori Higuchijuró hoy como presidenta constitucionalde la república para el periodo 2026-2031, en una sesión solemne que se realizó en el Congreso de la República, tras lo cual dio su primer mensaje a la nación con los principales lineamientos a ejecutar durante su gestión de Gobierno.

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