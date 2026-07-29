Presidenta Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP [EN VIVO]

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori será reconocida hoy como jefa suprema de las FF.AA. y PNP - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, es reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Acompañan a la mandataria los ministros de Defensa, Rafael Belaunde y del Interior, César Astudillo.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, realizará el reconocimiento formal y procedecerá a la entrega del Bastón de Mando a la mandataria, símbolo de autoridad y conducción suprema sobre las fuerzas encargadas de la defensa y el orden interno.

El acto cuenta con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armada, general EPCésar Augusto Briceño Valdivia, el comandante general del Ejército, general EPOswaldo Calle Talledo; el comandante general de la Fuerzas Aérea, general de AireMario Contreras León Carty; el comandante general de la Marina de Guerra, almiranteJavier Bravo de Rueda Delgado, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNPÓscar Manuel Arriola Delgado.

La ceremonia se desarrolla en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.

Posteriormente, se realizará el primer Consejo de Ministros, sesión en la que se aprobarán las medidas necesarias para la conducción del país, segun lo anunció en la víspera el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.

Mañana además, la mandataria presidirá la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en la avenida Brasil.