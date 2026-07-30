Presidenta Keiko Fujimori rinde homenaje a la memoria de su padre

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, visitó el lugar donde descansan los restos de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, junto con el exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad, con quien recordó el histórico proceso que permitió alcanzar la paz entre el Perú y Ecuador.

La visita se realizó en el cementerio Campo Fe de Huachipa, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde la mandataria resaltó el significado personal e histórico de este encuentro. “Para mí es un momento emotivo recordar lo que fue el proceso de pacificación y los grandes momentos de amistad. Por eso agradezco al presidente Mahuad”, expresó.

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Asimismo, destacó la decisión y el coraje político demostrados por Alberto Fujimori y Jamil Mahuad para poner fin a décadas de enfrentamientos y construir una relación duradera entre ambos países.

“Los peruanos le agradecemos a él y a mi padre haber tenido la valentía de firmar un acuerdo de paz entre el Perú y Ecuador. Un acuerdo que hoy perdura, que los pueblos abrazan, que es institucional y que todos los gobiernos siguientes han venido fortaleciendo”, manifestó.

Por su parte, el expresidente Mahuad explicó que su presencia en el Perú, con motivo de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de la república, tenía un significado especial y que no podía dejar de visitar la tumba del exmandatario peruano.

“Empezamos siendo prácticamente enemigos, estuvimos a punto de iniciar una nueva guerra entre Ecuador y Perú, y terminamos firmando la paz 77 días después de que yo asumí la Presidencia”, recordó.

Afirmó que la visita representaba también un homenaje personal a Alberto Fujimori, a quien reconoció por su determinación durante las negociaciones de paz. “Esta visita para mí es muy significativa, porque demuestra mi admiración por un presidente que, en la negociación de la paz, se jugó por el Perú y tuvo la misma valentía que tú mencionas. Además, estoy visitando la tumba de un amigo, porque así lo considero”, señaló.

Un Gobierno "en la cancha"

De otro lado, la mandataria declaró ante los medios de comunicación y destacó que el Gabinete Ministerial quedó conformado desde el primer día de su gestión. Señaló que sus integrantes cuentan con experiencia profesional, conocimiento de sus sectores y trayectoria política para atender los principales problemas de la ciudadanía.

Frente a las críticas formuladas por algunas designaciones, la presidenta Fujimori sostuvo que estas opiniones son naturales en democracia y aseguró que cada ministro deberá acreditar su capacidad mediante resultados. “Cada uno de los ministros irá demostrando con sus acciones lo competente que es para su sector”, afirmó.

Sobre el Ministro de Salud, explicó que se priorizó un perfil gerencial orientado a mejorar la atención de los pacientes, garantizar medicamentos y reducir las colas en los establecimientos de salud.

La jefa de Estado anunció también que su gabinete ministerial mantendrá una presencia permanente en las regiones. “Va a ser un gobierno en la cancha. Les he pedido que, por lo menos tres días a la semana, estén viajando. Yo misma voy a retomar mis viajes”, manifestó.

Además, descartó cualquier reducción de los feriados o afectación de los beneficios laborales. “No va a haber recorte de los feriados ni de ningún derecho laboral. Lo señalé en el mensaje a la nación y lo reitero con claridad”, enfatizó.

(FIN) NDP/HTC/FHG