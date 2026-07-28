Presidenta Keiko Fujimori señala que su gobierno será cercano a la población

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori: estoy empeñada en lograr el orden y la reconciliación nacional - Andina/Ricardo Cuba

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo esta noche que tendrá un gobierno cercano a la población y "en la cancha", tras presenciar desde uno de los balcones de Palacio de Gobierno el "Pasacalle por el Perú", organizado por la Municipalidad de Lima por Fiestas Patrias.

“Yo lo que he dicho es que vamos a tener siempre un gobierno cercano y en la cancha”, afirmó la mandataria al tiempo de saludar al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por esta actividad en homenaje al aniversario del Perú.

En declaraciones a TV Perú, la jefa de Estado agradeció también a todas las delegaciones del extranjero que han venido al país para participar en la ceremonia de cambio de mando.

“Agradezco la oportunidad que nos están dando de gobernar cinco años, 1826 días en las que vamos a poner el Estado nuevamente al servicio del ciudadano. Muy emocionada de tener esta gran oportunidad y gran responsabilidad”, afirmó.

Destacó además que junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha conformado un “excelente Gabinete” con personas competentes, profesionales, conocedores de su sector y políticos con peso propio.

“Así que estoy optimista de todo el trabajo que se va a realizar”, afirmó.

Desde el balcón del lado derecho de Palacio de Gobierno, la presidenta observó el desplazamiento de las danzas presentadas por diversas asociaciones culturales que participaron en el "Pasacalle por el Perú", actividad que congregó a un sinnúmero de personas y turistas en la Plaza de Armas de Lima. También presenció un espectáculo de fuegos artificiales.

Poco antes, la mandataria recibió el saludo de diversas autoridades y delegaciones diplomáticas, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias.

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