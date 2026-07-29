Presidenta Keiko Fujimori será reconocida hoy como jefa suprema de las FF.AA. y PNP

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori será reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y PNP - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, será reconocida oficialmente hoy miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

El acto contará con la presencia de altas autoridades del Estado, el jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de las instituciones armadas y de la Policía Nacional, así como altos mandos militares, oficiales y personal subalterno, en un marco de respeto a la institucionalidad y al orden democrático.

La ceremonia está prevista para las 6:30 horas, en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, se realizará el primer Consejo de Ministros, sesión en la que se aprobarán las medidas necesarias para la conducción del país, segun lo anunció en la víspera el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta.

Mañana además, la mandataria presidirá la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias en la avenida Brasil.