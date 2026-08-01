Presidenta Keiko Fujimori supervisa capacidad operativa en el Vraem

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, llegó al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde supervisó el trabajo y la capacidad operativa de las fuerzas del orden frente al narcotráfico y los remanentes del terrorismo, y expresó su agradecimiento a la labor que se desarrolla día a día para la pacificación de la zona.

Presidenta Keiko Fujimori realiza visita a bases militares y policiales del Vraem

En el distrito de Mazamari, conocido como la puerta de ingreso al Vraem, la jefa de Estado fue recibida con honores por los mandos militares de la zona.

En esta jornada de trabajo, en la cual la acompaña el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, la mandataria inspeccionó las bases militares y policiales del Vraem.

Tras su llegada a Mazamari, la presidenta Keiko Fujimori recorrió la base de Los Sinchis, y posteriormente visitará otras bases militares y la sede del Comando Especial del VRAEM, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

A fines de julio, las fuerzas del orden abatieron al cabecilla terrorista Jhonny Curo Rojas, denominado camarada Richard, durante un operativo en la zona de Alto Mantaro, que forma parte del Vraem.

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