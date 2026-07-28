Presidenta Keiko Fujimori: Vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Durante su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que pondrá en marcha una nueva forma de gobernar, donde el Estado vuelva a estar al servicio del ciudadano, porque la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos.

“Vamos a establecer canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado de manera que todos los niveles de gobierno contribuyan, desde su competencia, a las grandes metas nacionales”, aseveró.

Precisó que la finalidad de ese trabajo será que los programas y proyectos de todos los niveles de gobierno guarden coherencia, generen sinergias ycontribuyan a cerrar las brechas que afectan a la mayoría de peruanos.

En ese marco, dijo que garantizará que cada sol del presupuesto público sea administrado con absoluta transparencia y que todas las autoridades rindan cuentas sobre el uso de los recursos del Estado.

El primer objetivo de su gobierno, según dijo, serán las emergencias y la seguridad ciudadana, temas en los cuales se establecerán las prioridades para por el miedo por la vida al salir a la calle o que las casas se inunden.

Por ello, sostuvo que en el plazo inmediato su gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, a los cuales destinará recursos extraordinarios.

“El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso, implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, afirmó.

Anunció además que iniciará de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos, la protección de las cuencas y que implementará un sistema logístico de respuesta rápida.

En materia de seguridad, asimismo, sostuvo que se recuperará cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas.

“Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, puntualizó.

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