Presidenta Keiko Fujimori visita planta embotelladora de reconocida empresa en Pucusana

Perú.- Presidenta Keiko Fujimori llega a la zona más afectada por el sismo en Junín - Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república Keiko Fujimori, realiza esta tarde una visita de trabajo en la planta embotelladora de Arca Continental Lindley (Coca Cola), ubicada en el distrito de Pucusana.

La jefa de Estado cumple esta jornada acompañada de los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y de la Producción, Juan Carlos Requejo.

(Noticia en desarrollo)

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