Presidenta Keiko Fujimori visitará la tumba de su padre junto a exmandatario Jamil Mahuad

Andina/Keiko Fujimori Visitará Tumba De Su Padre

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi visitará hoy la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, junto al exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad.

La jefa de Estado llegará al Cementerio Campo Fe de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, a las 16:30 horas.

El expresidente Alberto Fujimori firmó junto aJamil Mahuaden 1998 el histórico Acuerdo de Paz de Perú y Ecuador.

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Fujimori Higuchi asumió la presidencia de la República el 28 de Julioen el Congreso de la República ante autoridades locales y dignatarios extranjeros.

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Al día siguiente fue reconocida como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacionaly estuvo presente en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Este jueves participó en Misa de Acción de Gracias por el Perúorganizada por el Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep).

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