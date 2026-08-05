Presidenta lideró sesión del Consejo de Ministros para coordinar acciones frente a El Niño

Andina/Difusión

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideró esta noche la segunda sesión del Consejo de Ministros, en la que se coordinaron las acciones dispuestas por el Gobierno frente al Fenómeno El Niño.

La reunión comenzó a las 19:00 horase incluyó la presentación de informes de los ministerios de Defensa; Desarrollo Agrario y Riego; Educación; Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; y de la Producción.

Durante la sesión,los titulares de estos sectores expusieron las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estadoy atender las necesidades de las zonas que podrían resultar afectadas.

Antes del Consejo de Ministros, la mandataria llegó a Santa Eulalia para supervisar el almacén donde permanecen guardadas las estructuras de protección adquiridas para atender las quebradas expuestas a deslizamientos.

En la zonaanunció su gobierno recuperará y pondrá en uso 12 geomallasque permanecieron almacenadas durante dos años, mediante la reactivación del proyecto que permitirá instalarlas junto con 35 diques en quebradas y sectores vulnerables del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí.

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