Presidenta llega a Piura para supervisar trabajos de prevención frente a fenómeno El Niño

Perú.- Presidenta llega a Piura para supervisar trabajos de prevención frente al fenómeno El Niño - Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, arribó esta mañana a la región Piura, donde supervisará las labores de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

Acompañan a la jefa del Estado los ministros de Defensa,Rafael Belaunde,y de Desarrollo Agrario y Riego,

Marco Vinelli.

Como parte de sus actividades, la mandataria tiene previsto verificar la situación de losríos Chira y Piura,y visitar los sectoresPotreritos, Limonal y Los Ejidos,donde se llevan a cabo labores de

limpieza y descolmatación.

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Con estas intervenciones, se busca recuperar la profundidad natural de los cauces, extrayendo piedras, lodo y desmonte para facilitar un mayor un flujo de agua y prevenir desbordes e inundaciones.

Como se recuerda, en su mensaje a la nación tras asumir el cargo, la jefa de Estado señaló que una de las prioridades de su gestión sería laprevención frente al fenómeno El Niñoanunciado para este año.

A su llegada, lapresidenta Fujimorifue recibida con los honores correspondientes a su alto cargo y fue saludada por las principales autoridades de la región.

Visita inopinada

A continuación, la mandataria se desplazó a laComisaría Veintiséis de Octubre,donde realiza una visita inopinada para conocer de cerca la labor que realizan los efectivos de esta dependencia, ubicada en el distrito del mismo nombre.

Allí reafirmó el compromiso del Gobierno defortalecer la seguridad ciudadanay enfrentar con firmeza la delincuencia, para que las familias vivan con más tranquilidad.

Antes de partir a Piura, lapresidenta Keiko Fujimorirecibió en la Base Aérea del Callao a un grupo de diez connacionales que fueronrepatriados desde Venezueladebido al terremoto que afectó a dicho país a pedido expreso de ellos.