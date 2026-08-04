Presidenta del PJ: Independencia del Poder Judicial es una garantía para la sociedad

Andina/Vidal Tarqui

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

En su mensaje con ocasión del Día del Juez y la Jueza, la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó la defensa de la independencia de este poder del Estado, ante la presencia de las principales autoridades de los poderes del Estado, entre ellas la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi.

La magistrada señaló que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la sociedad, porque sin ella se elimina la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a un juez imparcial para proteger sus derechos.

No obstante, expresó que la firme defensa de la independencia judicial no es incompatible con mantener una relación de colaboración permanente con los otros poderes del Estado y las demás instituciones del país.

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“Esa colaboración es posible, necesaria y así ha sido desde el inicio de mi gestión, por ejemplo, con el Congreso de la República, lo que permitió la aprobación de iniciativas como el Sistema Nacional de Flagrancia y el marco jurídico para implementar la Justicia Itinerante, y otras”, indicó.

Destacó que el Parlamento, como acto de justicia en favor de los trabajadores judiciales, ha aprobado leyes que les reconocen derechos por largo tiempo reclamados cuya implementación aún está en marcha.

“Espero que las autoridades competentes, como la presidenta de la república, puedan intervenir dentro de sus competencias para hacer realidad los derechos de los trabajadores”, expresó.

Contrapeso democrático

Tello Gilardi señaló que la judicatura es un contrapeso indispensable dentro del Estado, pero no para enfrentar a nadie, sino para asegurar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.

“Ese contrapeso democrático no compite con los demás poderes: los complementa, ninguna institución por sí sola puede cerrar las brechas sociales que aún existen, nuestra fortaleza proviene del equilibrio y del trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos autónomos, y los gobiernos regionales y locales”, remarcó.

En tal sentido, expresó que la judicatura peruana está dispuesta hoy a continuar y fortalecer el trabajo conjunto, siempre desde el respeto mutuo a las competencias que la Constitución ha confiado a cada institución.

Por ello, destacó el compromiso de la presidenta Fujimori Higuchi durante su juramentación al cargo cuando afirmó que respetará la independencia y la separación de los poderes del Estado, y la democracia.

Añadió que un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos libres de presiones políticas o de cualquier otra índole, porque una vez que se pierde esa independencia, la judicatura queda subordinada al poder político.Preocupación por investigaciones

En esa línea, dijo que una parte fundamental de esa independencia del juez es su derecho a la permanencia en el cargo, salvo que un debido proceso demuestre la comisión de faltas previamente tipificadas en la ley.

Sin embargo, sostuvo que en los últimos meses ha visto con preocupación cómo se han presentado investigaciones contra jueces y juezas que ejercieron el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.

Recordó que el control difuso no es una invención de los jueces, sino que está reconocido expresamente en el artículo 138 de la Constitución, y que el control de convencionalidad es una obligación que el Perú asumió al formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En otro momento, la magistrada señaló que un ataque inaceptable proferido al Poder Judicial es que la judicatura persigue políticamente a las fuerzas armadas y policiales.

“Nada más falso, valoramos la inconmensurable tarea del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional a la construcción de la peruanidad y de la paz en nuestro país, cómo no sentir orgullo por Grau, Bolognesi, Cáceres, Quiñones, Mariana Santos y Alipio Ponce”, aseveró.

(FIN) NDP/HTC/FHG