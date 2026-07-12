Presidenta del PJ: Perú y Uruguay comparten posiciones firmes sobre independencia judicial

Andina/La Presidenta Del Poder Judicial, Janet

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que el Perú y la República Oriental del Uruguay comparten una firme defensa de la independencia judicial y la separación de poderes, durante una actividad académica realizada como parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza.

La magistrada sostuvo que ambos países enfrentan problemáticas comunes y mantienen posiciones coincidentes en torno a la autonomía del sistema de justicia. "Hay temas que nos convocan y que son absolutamente vigentes como la independencia judicial y con Uruguay compartimos problemáticas, pero también posiciones firmes frente a la separación de poderes", expresó.

Tello Gilardi destacó, además, que

Perú y Uruguay mantienen una relación sustentada en una historia de amistad, valores democráticos y una permanente cooperación jurídica e institucional.

El encuentro, organizado por iniciativa del juez supremo César Proaño Cueva como parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza, tuvo como país invitado a Uruguay, representado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales Martínez.

Durante su intervención,Morales Martínez sostuvo que la independencia judicial constituye un requisito esencial para la democracia y el Estado de Derecho, al garantizar el respeto del principio de separación de poderes entre los órganos del Estado.

La magistrada uruguaya remarcó que ninguno de los poderes del Estado debe interferir en las competencias de los demás y subrayó que la independencia judicial representa, sobre todo, una garantía para la ciudadanía, además de proteger el ejercicio de juezas y jueces.

Morales Martínez también llamó la atención sobre la importancia de asegurar la independencia económica de las instituciones judiciales. Explicó que, en Uruguay, aunque la Suprema Corte elabora su propio presupuesto, el monto finalmente asignado resulta muy inferior al solicitado, lo que limita el desarrollo de sus funciones.

Como parte del programa académico se presentó el libro El humo, la patria o la tumba, del periodista Emiliano Zecca Frabasile, obra que reconstruye el histórico litigio entre la tabacalera Philip Morris y el Estado uruguayo, resuelto por un tribunal internacional a favor de la protección de la salud pública.

La ceremonia contó con la participación de la embajadora de Uruguay en el Perú, Silvana Montes de Oca Abal, así como de jueces, juezas, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidentes de cortes superiores y personal jurisdiccional.