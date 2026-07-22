Presidenta del PJ pide fortalecer cultura de prevención ante emergencias y sismos

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó a juezas, jueces, trabajadoras y trabajadores de la institución, así como a la ciudadanía en general, fortalecer la cultura de prevención y preparación ante emergencias, tras participar en un simulador de sismo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), instalado en Palacio de Justicia.

Como parte de lasacciones de gestión del riesgo de desastres, la actividad permitió a magistradas, magistrados y personal judicial experimentar las condiciones que genera un terremoto de gran intensidad y reforzar las medidas de seguridad que deben adoptarse antes, durante y después.

Tras participar en el simulador, Tello Gilardi calificó la actividad como "muy intensa" y señaló que vivir de cerca las condiciones de un terremoto permite comprender mejor la importancia de la prevención.

"Conocer de cerca lo que sería un terremoto de esa magnitud nos lleva a muchas reflexiones y creo que esto va a servir para tener un poco más de precaución y, sobre todo, en este tema de gestión de riesgos, saber qué es lo que se puede hacer",expresó.

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Destacó que la institución impulsa una cultura de prevención y agradeció alIndecipor facilitar el simulador, puesto a disposición del personal de la institución para fortalecer sus capacidades de respuesta frente a una emergencia.

Asimismo, invitó al personal jurisdiccional y administrativo a participar en esta experiencia a fin de fortalecer su preparación frente a una emergencia y replicar en sus hogares.

"Es muy importante que la mayor cantidad de trabajadoras, trabajadores, juezas y jueces puedan venir a experimentar estas sensaciones que significan una reflexión sobre lo que implicaría enfrentar un sismo de esta magnitud",afirmó.

Por su parte, eljuez supremo Ulises Yaya Zumaetaresaltó que la experiencia permitió reforzar la conciencia sobre la necesidad de estar preparados ante un eventual terremoto.

Simulador de sismos

En esta oportunidad, el vehículo del Indeci recreó elterremoto de Hanshin-Awaji,conocido también como el terremoto de Kobe (Japón), ocurrido el 17 de enero de 1995, de magnitud 6.9, considerado uno de los terremotos más destructivos registrados en ese país.

El simulador permite reproducir movimientos sísmicos de magnitud 5 a 10 y recrear la intensidad, duración, así como efectos de terremotos históricos, además de brindar información sobre los daños ocasionados y las pérdidas humanas registradas en cada evento.

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