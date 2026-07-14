Perú.- Presidenta del PJ reitera necesidad de presupuesto para atender unidades de flagrancia

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reiteró la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue el presupuesto adicional solicitado para implementar el primer tramo de las Unidades Modelo de Flagrancia.

“Pese a los esfuerzos, debo decir aquí, con mucha preocupación, que esta demanda no ha sido aún atendida”,indicó durante laIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Consec), realizada esta mañana en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente José María Balcázar.Tello Gilardi señaló que ello representa un riesgo para consolidar elSistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva,pues su funcionamiento depende de la actuación coordinada y simultánea de sus operadores (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública).

La titular del PJ alertó que la ausencia del financiamiento requeridolimita la implementación progresiva de las unidades de flagranciay compromete seriamente la capacidad de ese poder del Estado para brindar una respuesta célere, eficaz y articulada frente a la criminalidad, por lo que demandó a los integrantes delConaseccolocar en el primer lugar de las prioridades el tema presupuestario.

Reiteró también que hayexpectativa por el compromiso asumido por la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien señaló que en su Gobierno “las unidades de flagrancia se convertirán en la piedra angular de un sistema de justicia renovado”.

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Anteproyectos para combatir inseguridad

En otro momento,Tello Gilardiplanteótres anteproyectos de leypara continuar con el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, uno de los cuales dispone la creación del complejo judicial de la

Unidad de Flagrancia Delictiva Supraprovincial.

El segundo de ellos permite potenciar la respuesta penal frente adelitos de alta peligrosidady modifica el Código Penal y los decretos legislativos 1300 y 1322. En tanto, el tercer anteproyecto establece criterios restrictivos para la aplicación debeneficios penitenciariospara las personas condenadas por graves delitos en la etapa de ejecución de sentencia.

“Estos tres anteproyectos de ley son claves en la tarea que estamos desarrollando. Por ello, resulta necesario que sean estudiados de forma inmediata en este espacio, a efectos de su presentación como iniciativa legislativa apenas se inicien las actividades del nuevo Congreso de la República”, remarcó Tello.

La presidenta delPoder Judicialtambién destacó la realización, en enero de este año, del I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Combatir la Inseguridad Ciudadana e Implementar Unidades de Flagrancia, a través de la cual se identificaron necesidades y viabilizaron proyectos de infraestructura destinados a la implementación progresiva de estos complejos judiciales en diferentes regiones.