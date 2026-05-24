Presidenta del Poder Judicial inaugurará moderna sede judicial en San Martín

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugurará este jueves 28 de mayo una moderna infraestructura para juzgados penales en la provincia de El Dorado, región San Martín, como parte de la política de fortalecimiento y descentralización de la administración de justicia en el país.

La nueva sede judicial está ubicada en el distrito de San José de Sisa y reemplazará al antiguo local alquilado donde operaban los órganos jurisdiccionales de la zona.

La obra cuenta con despachos judiciales, salas de audiencias equipadas, auditorio, mesa de partes, archivo documental y sistemas integrados de aire acondicionado y generación eléctrica. Se trata de una edificación de dos niveles arquitectónicos con un área techada total construida de 746.60 metros cuadrados.

La infraestructura fue ejecutada mediante el proyecto “Mejoramiento de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de El Dorado-Distrito Judicial de San Martín”, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención a los usuarios del sistema judicial.

Agenda de trabajo

Como parte de sus actividades en San Martín, Tello Gilardi participará también en una Feria de Justicia Itinerante en la comunidad nativa Kawana Sisa, donde se brindarán servicios como orientación legal gratuita, audiencias itinerantes, atención en casos de violencia familiar, trámite de DNI y campañas médicas.

Asimismo, la titular del Poder Judicial, como el presidente de la Corte de San Martín, Edward Sánchez Bravo, sostendrán un diálogo con representantes de la comunidad para fortalecer la articulación entre la justicia ordinaria y comunal.

Actividades en Tarapoto

En horas de la tarde, la magistrada encabezará la inauguración del sistema de oralidad en el Módulo Civil de Tarapoto y realizará una visita a la Unidad Piloto de Flagrancia del Módulo Penal de dicha ciudad.

Según informó el Poder Judicial, estas acciones buscan consolidar una administración de justicia “descentralizada, intercultural y con mejor acceso para todas y todos”.