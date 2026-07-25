Presidenta del Poder Judicial: institución debe reforzar su autonomía e independencia

Andina/Foto: Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que sin juezas y jueces libres de presiones indebidas resulta imposible garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas, y afirmó que la institución debe reforzar su autonomía e independencia frente al nuevo escenario político.

Durante la inauguración del congreso "Retos de la independencia y reforma judicial frente a los cambios políticos", organizado por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), Tello señaló que las

reformas judiciales deben consolidar las garantías de acceso a una justicia independiente.

“Las reformas judiciales solo alcanzarán legitimidad si colocan en el centro a la persona, respetan el orden constitucional y fortalecen, antes que debilitar, las garantías de acceso a una justicia independiente”, enfatizó.

La titular del Poder Judicial indicó que, en un contexto de cambios políticos como el que vive Perú con un nuevo gobierno electo, la institución tiene el deber de reforzar su autonomía, transparencia y capacidad de responder con independencia, imparcialidad y eficiencia a las demandas de la ciudadanía.

“Hoy, cuando nuestras democracias enfrentan cambios políticos, sociales y tecnológicos, como sucede en Perú con un nuevo gobierno electo, el Poder Judicial está llamado a fortalecer su autonomía, transparencia y su capacidad de responder con independencia, imparcialidad y eficiencia a las demandas de la sociedad”, remarcó.

Independencia judicial

La magistrada destacó que el encuentro internacional reúne a juezas y jueces de diversos países para reflexionar sobre la independencia judicial, uno de los pilares de la democracia.

Añadió que espera que las jornadas sirvan como un espacio de aprendizaje, debate y construcción de propuestas orientadas a fortalecer la independencia judicial y el perfeccionamiento permanente de la administración de justicia.

Por su parte, la presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj), Elvia Barrios Alvarado, sostuvo que las reformas judiciales no deben utilizarse como mecanismos para controlar o debilitar a los magistrados.

“Ninguna democracia puede sobrevivir sin jueces independientes, y hay una diferencia sustancial entre reforma judicial y captura judicial”, enfatizó.