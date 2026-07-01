Presidenta del Poder Judicial pide revisar cambios en ley extinción de dominio

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó a las autoridades del próximo Gobierno a revisar las normas calificadas como “procrimen”, entre ellas las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, al considerar que han debilitado la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de bienes de origen ilícito.

Durante la ceremonia por elVII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Tello expresó su expectativa de que la presidenta electa,Keiko Fujimori Higuchi, impulse la revisión de estas disposiciones.

Señaló que los cambios introducidos a la legislación representan un retroceso en la persecución del patrimonio obtenido mediante actividades delictivas.

La magistradacuestionó especialmente la Ley n.º 32326, al sostener quedebilita el sistema de recuperación de activosal condicionar la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme, pese a que esta figura jurídica tiene naturaleza patrimonial y autonomía respecto del proceso penal.

Según indicó, esta modificación desnaturaliza la institución de la extinción de dominio y contradice estándares internacionales establecidos en las convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Tello afirmó que la nueva legislación ha reducido la eficacia en la desarticulación financiera de las organizaciones criminales, lo que

habría impedido extinguir fortunas ilícitas valorizadas en alrededor de 50 millones de dólares durante el 2025.

Pese a estas limitaciones, destacó el trabajo realizado por los jueces y salas especializadas en extinción de dominio, cuyos resultados, afirmó, evidencian la importancia de este mecanismo para combatir el crimen organizado.

Informó que, desde su creación, el subsistema especializado ha logradoextinguir bienes de origen ilícito por más de 215 millones de dólares, equivalentes amás de 735 millones de soles, entre recursos líquidos, bienes muebles e inmuebles.

La presidenta del Poder Judicial señaló que estos activos, anteriormente utilizados para financiar actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, son ahora revertidos en beneficio del Estado para destinarlos a servicios públicos e infraestructura.

Durante la ceremonia,el coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, el juez supremo Manuel Luján Túpez,destacó el respaldo institucional recibido desde la creación del sistema y agradeció el apoyo de los expresidentes del Poder Judicial y de la actual gestión encabezada por Janet Tello.

Luján resaltó como uno de los principales logros la permanencia de 24 órganos jurisdiccionales especializados en extinción de dominio y anunció la expectativa deimplementar un nuevo órgano en Pataz, región La Libertad,además de otros nueve con recursos ya asignados.

El magistrado también agradeció el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea, el programa PAcCTO 2.0 y diversos expertos internacionales, al tiempo que afirmó que el Perú se ha convertido en un referente internacional en materia de extinción de dominio.

En la actividad participó también la jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Brigitte Strabel-Shaw, quien reconoció los avances del subsistema peruano y destacó la importancia de identificar y confiscar activos de origen ilícito como herramienta para combatir la corrupción y el crimen organizado.