Presidenta del Poder Judicial reafirma compromiso de tolerancia cero contra la corrupción

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, remarcó que la política de su gestión reafirma el compromiso institucional de rechazar toda forma de soborno, promover el comportamiento ético, fortalecer la cultura de integridad y mantener una posición de tolerancia cero frente a la corrupción.

Añadió que quienes no cumplan con estos mandatos, principios y valores que sustentan la democracia, la paz, la confianza, la legitimidad social en el Poder Judicial, tendrán que dar un paso al costado en la institución judicial.

Sostuvo, además, que tendrán que responder por sus actos, porquenadie está exento del cumplimiento de la ley, así como las obligaciones impuestas por la Constitucióny los tratados internacionales.

Estas declaraciones las formuló tras presentar tres documentos que constituyen instrumentos estratégicos para fortalecer la integridad institucional, la ética y prevención de la corrupción, así como la innovación de este poder del Estado ante el avance de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de justicia.

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Estas herramientas son:

el Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupción, el Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial, y la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial en Lenguas Originarias.

Durante el acto de presentación, Tello Gilard, expresó que la institución que preside está impulsando una transformación que busca consolidar una cultura institucional basada en la ética, la transparencia, la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio de justicia.

Sostuvo que los tres instrumentos presentados tendrán verdadero valor siempre y cuando cobren vida en el trabajo cotidiano de juezas, jueces y personal jurisdiccional y administrativo.

“La integridad no está en un documento, está en la manera en que atendemos a un ciudadano, en la independencia en que resolvemos un caso, en la transparencia con la que ejercemos nuestras funciones”, enfatizó.

Agregó que cada decisión íntegra fortalece al Poder Judicial, cada acto transparente fortalece la democracia y que cada servidor que actúa con honestidad devuelve a la ciudadanía un poco de confianza a sus instituciones.

Respecto al Manual de Buenas Prácticas en Materia de Lucha contra la Corrupciónexpresó que esuna obra que constituye un importante aporte académico e institucionalpara identificar experiencias exitosas, sistematizar estándares internacionales y ofrecer herramientas que fortalezcan la prevención de la corrupción dentro de la administración de justicia.

Sobre el Código Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Judicial indicó que este no solo se debe cumplir y respetar, sino también difundir, porque es un documento adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Señaló que este documento reconoce que el desarrollo tecnológico debe estar subordinado a la dignidad humana, los derechos fundamentales, a la independencia judicial y al criterio del juez y de la jueza, es decir, al control humano sobre las decisiones ante el avance de la IA.

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