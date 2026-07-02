Presidenta del Poder Judicial rechaza de forma categórica todo tipo de corrupción

Archivo - Perú.- PJ: Destacan firmeza de jueces del Perú y Ecuador en lucha contra la trata de personas - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó de forma categórica todo acto de corrupción o inconducta funcional, luego de la detención preliminar del presidente de la Corte Superior de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, vinculado a presuntos actos de corrupción.

Mediante un comunicado, la titular del Poder Judicial, también indicó que, con la finalidad de no afectar la continuidad del servicio de justicia, se vienen coordinando acciones para el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y la atención oportuna a la ciudadanía en el Distrito Judicial de Apurímac.

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"La probidad y la honestidad son requisitos inherentes e irrenunciables para el ejercicio de la magistratura, más aún, si se ostenta un cargo de tan alta responsabilidad frente a la ciudadanía, como lo es la Presidencia de una Corte Superior. Por ello, el Poder Judicial rechaza de forma categórica cualquier acto de corrupción o inconducta funcional", señaló el pronunciamiento.

Del mismo modo, la presidenta del Poder Judicial consideró como "graves" los hechos imputados al presidente de la Corte Superior de Apurímac, detenido esta mañana por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Abancay.

El comunicado de la presidencia de dicho poder del Estado también indicó que la independencia judicial, principio esencial del Estado de derecho, "no constituye ni puede constituir un mecanismo de protección frente a presuntas conductas ilícitas, pues ningún juez o jueza está por encima de la ley ni exento de responder por sus actos cuando corresponda".

Asimismo, añade que "la integridad de quienes conforman el sistema de justicia es un imperativo ético que el Poder Judicial no está dispuesto a soslayar".

"El Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la lucha frontal contra la corrupción, en defensa de la confianza ciudadana y del fortalecimiento del Estado de derecho", manifestó la parte final del comunicado.

(FIN) HTC/FHG