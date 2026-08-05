Presidenta se reunirá con canciller para coordinar acciones ante visita de papa León XIV

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostendrá una reunión con el canciller Carlos Espá para coordinar las acciones del Ejecutivo con motivo de la llegada de su santidad, el papa León XIV, en noviembre próximo.

Al término de la reunión, se darán declaraciones a los medios de comunicación.

El papa León XIV viajará al Perú del 11 al 17 de noviembrey visitará las ciudades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa informó el Vaticano.

Esto forma parte de su gira a Latinoamérica que iniciará el 6 de noviembre en Uruguay y luego continuará por Argentina, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

En este viaje el santo padre visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Esta extensa gira por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, con doce días y diez ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril.

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