Presidenta: tenemos que priorizar el cuidado de ancianos y niños ante llegada de El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, resaltó que, en el marco de las acciones de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño, se debe priorizar la protección de los más vulnerables, como niños y adultos mayores, así como la actividad agrícola.

DesdePiura, hasta donde llegó parasupervisar las acciones de limpieza y descolmatación de ríos,indicó que han identificado 60 puntos cruciales en donde efectuarán estas labores y que cuentan con cuatro meses para ello.

Pidió también a los vecinos que colaboren ayudándolos a identificar aquellos puntos en donde se requiera efectuar trabajos de prevención.

“Aquí tenemos que priorizar, primero, salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños. Y, en segundo lugar, cuidar de nuestro agro, que la agricultura no se vea afectada. En ese orden de ideas, vamos a pisar el acelerador”,remarcó la mandataria.

Señaló, además, queviajará a la región de manera constante,a fin de liderar las acciones para la preparación ante la emergencia.

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En esa línea, la jefa de Estado resaltó que, a través delInstituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),han dispuesto refugios y almacenes. Mencionó asimismo que están en búsqueda deapoyo a nivel internacionalpara conseguir motobombas, carpas, alimentos, entre otros bienes de ayuda humanitaria para estar preparados.

“Esperamos no necesitarlo, pero si se necesitara, como parece ser, y las estadísticas muestran que va a ser un Niño muy difícil, pues estaremos preparados”,apuntó.

De igual modo, lapresidenta Fujimoriindicó que ha convocado al ministro de Salud,Luis Dyer,para que se empiece con lavacunación contra el dengueen dicha región.

“Sabemos que nos hacen falta los servicios básicos, somos conscientes de eso, eso está dentro de nuestro plan, pero acá lo importante primero, es salvar la vida y cuidar la integridad de las personas”,remarcó la mandataria.