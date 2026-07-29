Presidenta usa traje de diseñadores peruanos en Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, asiste a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar con un traje sastre a la medida confeccionado por un conjunto de profesionales, diseñadores y artesanos peruanos. Previamente, la mandataria lució la prenda en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas como jefa suprema.

El atuendo consta de un saco en negro, combinado con la solapa smoking y un pantalón en tono marfil.

En su cuenta en Instagram, la diseñadora de modas Sue Zacnich explicó que la pieza fue confeccionada en tejido peruano Barrington SúperE 140, reflejo de la excelencia de nuestra industria textil.

Detalló que los puños del saco incorporan un bordado inspirado en los tocapus, antiguos motivos geométricos de la tradición andina vinculados al legado del

Imperio Inca.

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Asimismo, refirió que el diseño de este bordado estuvo a cargo de ladiseñadora de moda huancaína Cleofé Mendozay fue elaborado artesanalmente por maestros de su equipo, conformado por más de 140 artesanos de distintos departamentos del Perú.

El look de la jefa de Estado se complementó con calzado de Calzados Ruiz, sumando el trabajo de otra marca peruana.

Sue Zacnich destacó que el diseño es el resultado del trabajo conjunto de profesionales, diseñadores y artesanos que, desde distintas especialidades, comparten un mismo propósito: representar al Perú con elegancia, identidad y orgullo.

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