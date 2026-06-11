Presidente Balcázar afirma que Gobierno destrabará el Gasoducto Sur

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que el Gobierno destrabará esta semana el Gasoducto Sur, proyecto que consideró fundamental para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las regiones del sur del país.

“Les comunico, amigos de la Sociedad Nacional de Industrias, vamos a destrabar el Gasoducto Sur. Eso sería una revolución para todos los hermanos del sur, no con palabras, sino con realidades, con verdades”, afirmó durante la ceremonia por el 130.º aniversario de la Sociedad Nacional de Industriasy Día de la Industria Nacional.

Sostuvo que su gestión viene trabajando con un gabinete técnico para destrabar proyectos de alto impacto que permanecieron paralizados durante años, especialmente en regiones históricamente postergadas.

En esa línea, recordó que el Ejecutivo inició este proceso en Puno, donde se identificaron proyectos de gran alcance que se encontraban detenidos, entre ellos obras vinculadas al acceso al agua potable y al aeropuerto internacional.

“Revisamos el contexto histórico de Puno y nos dimos cuenta de que había tres proyectos inmensos con el Banco Mundial paralizados. Entonces le dije a mi ministro: vamos a empezar con Puno. Destrabamos el agua potable, que es básico para la salud, y ya está en marcha el aeropuerto internacional”, señaló.

Asimismo, el jefe de Estado remarcó que la inversión pública y privada es clave para reducir las brechas sociales, generar empleo y fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional.

“Si seguimos invirtiendo más en el sur, vamos a tener a los hermanos quechuas y aimaras de nuestra parte”, manifestó.

En otro momento, el jefe de Estado subrayó la importancia de que el Perú avance hacia una economía más inclusiva, con mayor industrialización y valor agregado, para no depender únicamente de la exportación de materias primas.

“Tenemos que ver en el futuro una economía inclusiva y no solamente extractiva, donde los minerales se llevan al extranjero y no permiten industrializarse en el país. Eso tiene que corregirse”, manifestó.

En esa línea, invocó a los gremios empresariales e industriales a participar activamente en el debate nacional y contribuir a la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo del país. “Yo creo que, si los industriales participaran en las políticas, sería mejor”, remarcó.

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